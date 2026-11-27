Экс-директору «Башкиравтодора» отказали в пересмотре приговора
Верховный суд России не будет рассматривать кассационную жалобу адвоката Расима Гарифуллина на приговор бывшему генеральному директору АО «Башкиравтодор» Ильдару Юланову. Определение об отказе в передаче жалобы в коллегию по уголовным делам принято 19 ноября. Формулировки отказа не опубликованы.
Как сообщал «Ъ-Уфа», Ильдара Юланова судили вместе с владельцем уфимской компании «Киви» Иреком Шариповым и главным инженером фирмы «Баштранслогистик» Ринатом Мардисламовым. В сентября прошлого года Кировский райсуд Уфы установил, что фигуранты похитили 152,8 млн руб., которые «Башкиравтодор» получил из бюджета на реконструкцию дорог в 2021 — 2022 годах.
С учетом апелляции и кассации, Ильдар Юланов получил 8 лет и 10 месяцев, Ринат Мардисламов — три года и девять месяцев лишения свободы (оба — в колонии строгого режима), Ирек Шарипов — 15 лет и 4 месяца колонии строгого режима.