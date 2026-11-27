Как сообщал «Ъ-Уфа», Ильдара Юланова судили вместе с владельцем уфимской компании «Киви» Иреком Шариповым и главным инженером фирмы «Баштранслогистик» Ринатом Мардисламовым. В сентября прошлого года Кировский райсуд Уфы установил, что фигуранты похитили 152,8 млн руб., которые «Башкиравтодор» получил из бюджета на реконструкцию дорог в 2021 — 2022 годах.