Кассационный суд оставил без изменений приговор экс-главе «Башкиравтодора»

Шестой кассационный суд общей юрисдикции рассмотрел жалобы фигурантов уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере с бюджетными средствами, выделенными компании «Башкиравтодор». Год назад Кировский райсуд Уфы приговорил гендиректора компании Ильдара Юланова, владельца ООО «Киви» Ирека Шарипова и главного инженера ООО «Баштранслогистик» Рината Мардисламова к реальным срокам за хищение 152,8 млн руб., которые «Башкиравтодор» получил на реконструкцию дорог в Караидельском районе и Уфе в 2021 — 2022 годах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ксения Федорова Фото: Ксения Федорова

С учетом апелляционного определения Ильдар Юланов получил восемь лет и 10 месяцев колонии общего режима, Ринат Мардисламов — четыре года колонии общего режима. Самое жесткое наказание суды назначили Иреку Шарипову, который, кроме мошенничества, обвинялся в даче 5 млн руб. взятки министру транспорта и дорожного хозяйства Александру Клебанову: глава «Киви» был приговорен к 15 годам и четырем месяцам колонии строгого режима.

Ранее суд рассмотрел дело в отношении Ришата Самматова — компаньона господина Шарипова, который пошел на сотрудничество со следствием после задержания: ему назначили четыре года колонии.

Как сообщил «Ъ-Уфа» Анатолий Тимощенков, представлявший в судах Ильдара Юланова, кассационный суд оставил без изменений приговоры его подзащитному и владельцу «Киви». Ринату Мардисламову, рассказал адвокат Руслан Шамсиев, срок сократили на три месяца: до трех лет и девяти месяцев. С обвинений в его отношении сняли квалификацию об использовании служебного положения.

Кроме того, по данным «Ъ-Уфа», кассационный суд отменил частное постановление Кировского райсуда в отношении первого вице-премьера — министра земельных и имущественных отношений Башкирии Натальи Полянской за неудовлетворительную профилактику противоправной деятельности в АО «Башкиравтодор» (минземимущество является основным акционером предприятия).

Идэль Гумеров