В сельской местности, напротив, ожидается сокращение населения. До 2030 года оно составит 8–9 тыс. человек ежегодно, в последующие годы — 4–6 тыс. человек. Авторы программы предполагают, что в течение ближайших 20 лет суммарный коэффициент рождаемости на селе будет в среднем на 10–11% ниже, чем в городе.