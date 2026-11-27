На Кубани заложили ежегодный рост коэффициента рождаемости на 1%
Суммарный коэффициент рождаемости в Краснодарском крае, по прогнозу региональной программы «Охрана материнства и детства», будет увеличиваться примерно на 1% ежегодно до 2045 года включительно. При этом ожидаемая динамика не окажет существенного влияния на прогнозируемый отрицательный естественный прирост населения. С программой, утвержденной губернатором Вениамином Кондратьевым, ознакомился «Ъ-Кубань».
Суммарный коэффициент рождаемости показывает среднее число детей, приходящихся на одну женщину. В качестве целевого ориентира национального проекта «Семья» в документе обозначено увеличение этого показателя до 1,6 к 2030 году.
В программе также приведен прогноз различий между городской и сельской местностью. По данным Краснодарстата, городское население края имеет более высокий суммарный коэффициент рождаемости. При этом его численность, согласно прогнозу, будет стабильно увеличиваться на 14–17 тыс. человек в год.
В сельской местности, напротив, ожидается сокращение населения. До 2030 года оно составит 8–9 тыс. человек ежегодно, в последующие годы — 4–6 тыс. человек. Авторы программы предполагают, что в течение ближайших 20 лет суммарный коэффициент рождаемости на селе будет в среднем на 10–11% ниже, чем в городе.
Среди причин неблагоприятной динамики рождаемости в документе перечислены демографический переход, ослабление ценности института семьи, недостаточные доходы значительной части семей, изменение репродуктивных установок, отложенное родительство и распространение малодетности.
В программе подчеркивается, что демографические изменения и меры по повышению рождаемости рассматриваются в рамках национальных проектов «Здравоохранение» на 2019–2024 годы и «Семья» на 2025–2030 годы.