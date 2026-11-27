Сначала технику направят на опасные участки: Бакинский мост, Комсомольский спуск, спуск на ул. Михайловской, Биржевой спуск, улицы Генерала Армии Маргелова и Галицкого, Николаевское шоссе. Следующими обработают девять кольцевых развязок. В первую очередь подлежат очистке путепроводы, спуски и подъемы, маршруты городского транспорта, а также подъезды к больницам, школам и детсадам; затем приступят к остальным дорогам, межквартальным проездам и переулкам.