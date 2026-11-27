В Таганроге определили очередность зимней уборки 524 километров дорог
В Таганроге подготовилась к снегопадам, гололеду и метелям и определили приоритеты зимней уборки улично-дорожной сети протяженностью 524 км. Об этом сообщила глава городской администрации Светлана Камбулова.
Сначала технику направят на опасные участки: Бакинский мост, Комсомольский спуск, спуск на ул. Михайловской, Биржевой спуск, улицы Генерала Армии Маргелова и Галицкого, Николаевское шоссе. Следующими обработают девять кольцевых развязок. В первую очередь подлежат очистке путепроводы, спуски и подъемы, маршруты городского транспорта, а также подъезды к больницам, школам и детсадам; затем приступят к остальным дорогам, межквартальным проездам и переулкам.
Особый режим введен на участках, где чаще всего образуются переметы: Николаевское шоссе, улица Г. А. Маргелова, 7-й Новый переулок и дорога к 39-й школе — там дежурство техники усилено.
МКУ «Благоустройство» подготовило 28 единиц спецтехники. Узкое место — нехватка водителей: проблему решают укомплектованием штата и проработкой муниципального контракта на тяжелую технику — автогрейдер, фронтальный погрузчик и бульдозер. Резервные машины подключат, когда собственных сил не хватит.
В зимний период муниципалитет работает во взаимодействии с Госавтоинспекцией: снегоуборочную технику будут сопровождать на участках с затрудненным движением, вблизи пешеходных переходов и в зонах повышенной аварийности.