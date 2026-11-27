Субсидия на стипендии в ноябре—декабре поступила в УдГУ
Студенты и аспиранты вуза получат средства 30 ноября
УдГУ получил субсидию на стипендии в ноябре и декабре в полном объеме. Об этом в Мах рассказала и. о. ректора вуза Анна Овчинникова. Средства за последний осенний месяц поступят на карты студентов и аспирантов 30 ноября.
Ранее госпожа Овчинникова рассказывала о задержке с выплатой стипендий в УдГУ. По предварительным данным, аналогичная ситуация возникла и в других вузах Удмуртии. По словам Анны Овчинниковой, это связано с межведомственным согласованием. Вскоре после получения средств бухгалтерия запустит платежи. На это может потребоваться от 1 до 3 дней.