Как пояснила госпожа Овчинникова, по закону на эти цели нельзя направлять деньги из других источников. Как только средства поступят на счет после согласования с Минобрнауки РФ, бухгалтерия запустит платежи. На это может потребоваться от 1 до 3 дней.