И. о. ректора УдГУ прокомментировала задержки поступления стипендий
Часть выплат перечислят до 30 ноября
Студенты и аспиранты УдГУ столкнулись с задержкой выплаты стипендий, рассказала и. о. ректора вуза Анна Овчинникова. По ее словам, это связано с межведомственным согласованием.
«Это стандартная процедура, которая заняла больше времени, чем мы планировали. Мы не можем перечислить вам деньги, пока они физически не поступили на лицевой счет университета»,— сказала в ролике в Max руководитель вуза.
Она добавила, что стипендии будут начислены в полном объеме. До 30 ноября выплатят деньги тем, чье финансирование уже пришло — слушателям подготовительных отделений и обладателям стипендий президента и правительства РФ.
Как пояснила госпожа Овчинникова, по закону на эти цели нельзя направлять деньги из других источников. Как только средства поступят на счет после согласования с Минобрнауки РФ, бухгалтерия запустит платежи. На это может потребоваться от 1 до 3 дней.