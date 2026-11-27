Реконструкция «Дома Лятушевича» может обойтись более чем в 120 млн рублей
Новый владелец здания Константин Николаев рассказал о планах по объекту
Бизнесмен Константин Николаев поделился с «Ъ-Удмуртия» планами по объекту культурного наследия «Казенный дом» в центре Ижевска. По предварительной оценке, на реконструкцию «Дома Лятушевича» может потребоваться не менее 120 млн руб., включая ремонт самого здания и подключение к инженерным сетям. 1 кв. м обойдется примерно в 200 тыс. руб.
«Само расположение “Дома Лятушевича” существенно сужает выбор, а открытие здесь ресторана в нынешних условиях невозможно и экономически неоправданно. Сейчас в здании разрешено размещать библиотеки, клубы, музыкальные, художественные и хореографические школы и студии для детей и взрослых, а также дома творчества, при этом ночные заведения исключены. С учетом дополнительных ограничений, которые накладывают условия конкурса и земельное законодательство, пока рано говорить, какой из этих вариантов удастся реализовать»,— пояснил Константин Николаев.
Как рассказал предприниматель, он давно занимается реставрацией памятников архитектуры. «Восстановить дом Лятушевича — для меня и профессиональный вызов, и возможность отблагодарить Ижевск, сохранив часть его истории»,— отметил господин Николаев. При этом он не рассчитывает, что вложения когда-либо окупятся.
Константин Николаев известен как основатель компании «Элми», собственник сети ресторанов Pasta и заведения «НеГорький сад», франчайзи «Бургер Кинг Ижевск» (доля 50%). Владеет и другими бизнесами.
Напомним, Константин Николаев приобрел «Казенный дом» на аукционе за 7,5 млн руб. Начальная цена ОКН составляла 1 руб. На торгах присутствовали пять участников. Площадь здания составляет 468,5 кв. м. Оно находится в неудовлетворительном техническом состоянии. Вместе с правом собственности покупатель получил земельный участок.
Дом был построен в 1807 году для протоиерея Захара Лятушевича. В 1918 году он продал его казне, после чего здание стало называться «Казенный дом №30». В особняке в различные периоды располагались квартиры заводских чиновников, аптека, приемный покой, штаб народной армии, комитет ижевской организации РСДРП(б), Дом юного пролетария. Одно время здесь размещались Республиканский краеведческий музей и его фондохранилища. С 1995 года здание признано памятником федерального значения, но из-за аварийного и неудовлетворительного состояния не эксплуатируется. Оно находится на улице Сивкова, 180.