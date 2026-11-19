Дом был построен в 1807 году для протоиерея Захара Лятушевича. В 1918 году он продал его казне, после чего здание стало называться «Казенный дом №30». В особняке в различные периоды располагались квартиры заводских чиновников, аптека, приемный покой, штаб народной армии, комитет ижевской организации РСДРП(б), Дом юного пролетария. Одно время здесь размещались Республиканский краеведческий музей и его фондохранилища. С 1995 года здание признано памятником федерального значения, но из-за аварийного и неудовлетворительного состояния не эксплуатируется. Оно находится на улице Сивкова, 180.