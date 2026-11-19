Старинный дом Лятушевича в Ижевске реализовали на торгах за 7,5 млн рублей
Его приобрел предприниматель Константин Николаев
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Объект культурного наследия «Казенный дом» в центре Ижевска, известный как дом Лятушевича, продали за 7,5 млн руб. Здание приобрел предприниматель Константин Николаев. Итоги аукциона подвели 18 ноября. Информация размещена на портале «ГИС Торги».
Как сообщили в минимущества Удмуртии, на торгах было пять участников. Начальная цена дома Лятушевича составляла 1 руб. Победитель конкурса должен выполнить обязательства по сохранению и реставрации объекта.
Площадь здания составляет 468,5 кв. м. Оно находится в неудовлетворительном техническом состоянии. Вместе с правом собственности покупатель получит земельный участок.
О подготовке «Дома Лятушевича» к продаже «Ъ-Удмуртия» писал в феврале. Тогда в минимуществе сообщали, что объект требует значительных вложений в реставрацию. Эксперты оценивали потенциальные расходы примерно в 100 тыс. руб. за 1 кв. м. Кроме того, специалисты указывали на необходимость решения технических вопросов, связанных с водоотводом и инженерными сетями.
Дом был построен в 1807 году для протоиерея Захара Лятушевича. В 1918 году он продал его казне, после чего здание стало называться «Казенный дом №30». В особняке в различные периоды располагались квартиры заводских чиновников, аптека, приемный покой, штаб народной армии, комитет ижевской организации РСДРП(б), Дом юного пролетария. Одно время здесь размещались Республиканский краеведческий музей и его фондохранилища. С 1995 года здание признано памятником федерального значения, но из-за аварийного и неудовлетворительного состояния не эксплуатируется. Оно находится на улице Сивкова, 180.