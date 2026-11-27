По данным ведомства, ветеринарный врач предприятия добавил продукцию через производственную транзакцию, не указав использованное сырье. В управлении сочли это нарушением правил оформления ветеринарных сопроводительных документов, утвержденных приказом Минсельхоза России № 862. В частности, отсутствие сведений о сырье не позволяет обеспечить прослеживаемость продукции на этапе производства.