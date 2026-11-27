На уборку снега на трассы Свердловской области вывели 389 машин
Дорожные службы отправили на уборку снега с региональных трасс Свердловской области 389 единиц снегоуборочной техники, сообщили в департаменте информационной политики региона. В прошлые сутки для обработки дорог против наледи использовали почти 5 тыс. куб. м пескосоляной смеси и 25,4 куб. м песка.
«Снег прошел по всей области. Местами отмечалось налипание мокрого снега, на дорогах — гололедица. Ограничения движения на региональных трассах не вводились»,— говорится в сообщении. Сегодня в отдельных районах возможны метель, снежные заносы и снежный накат на дорогах.
В городах Свердловской области за последние сутки выпало до 34 см снега. Сегодня снег будет активнее идти в северных районах. Усиление холода будет сопровождаться порывистым ветром.