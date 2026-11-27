Дорожные службы отправили на уборку снега с региональных трасс Свердловской области 389 единиц снегоуборочной техники, сообщили в департаменте информационной политики региона. В прошлые сутки для обработки дорог против наледи использовали почти 5 тыс. куб. м пескосоляной смеси и 25,4 куб. м песка.