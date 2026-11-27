На Дону кандидатам на работу без опыта предлагают в среднем 88 тысяч рублей
В Ростовской области работодатели стали чаще открывать вакансии для соискателей без опыта работы. Об этом свидетельствуют данные исследований «Авито», с которыми ознакомился «Ъ-Ростов».
В сентябре–октябре 2026 года число предложений для автожестянщиков без опыта работы увеличилось на 151%, для столяров — на 113%, для автоэлектриков — на 67%. Средняя предлагаемая зарплата для кандидатов без опыта в регионе составила 88,5 тыс. руб. в месяц.
Наибольший рост числа вакансий зафиксирован среди автожестянщиков: их количество увеличилось в 2,5 раза. Среднее зарплатное предложение для начинающих специалистов составило 72,5 тыс. руб. в месяц. Число вакансий для столяров выросло в 2,1 раза, работодатели предлагали им в среднем 75 тыс. руб. Автоэлектрикам без опыта стали предлагать работу на 67% чаще, средняя зарплата по таким вакансиям достигла 137,5 тыс. руб.
В пятерку профессий с наиболее заметным ростом спроса также вошли обрубщики — число вакансий увеличилось на 61% при среднем предложении 80 тыс. руб. в месяц, а также слесари механосборочных работ — на 56%, до 152 тыс. руб.
По России в целом наиболее заметно выросли зарплатные предложения для электрогазосварщиков: на 58%, до 111,1 тыс. руб. в месяц. Сканировщикам работодатели стали предлагать на 57% больше — в среднем 122 тыс. руб., сортировщикам — на 56%, до 120 тыс. руб.