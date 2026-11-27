В сентябре–октябре 2026 года число предложений для автожестянщиков без опыта работы увеличилось на 151%, для столяров — на 113%, для автоэлектриков — на 67%. Средняя предлагаемая зарплата для кандидатов без опыта в регионе составила 88,5 тыс. руб. в месяц.