«Очень надеемся на СКИФ»
Академик РАН Сергей Кривовичев рассказал о будущем минералов
В Новосибирском государственном университете прошла открытая лекция академика РАН Сергея Кривовичева. Ученый представил результаты своих достижений в качестве лауреата Научной премии Сбера – 2025 в номинации «Физический мир». Награда уже пятый год подряд присуждается за выдающиеся исследования в различных областях знаний: от химии и медицины до компьютерных наук. В своем выступлении доктор геолого-минералогических наук представил новый подход к тому, как устроены и формируются минералы.
— Сергей Владимирович, с чего началось ваше увлечение минералами и кристаллами?
— Началось все с семьи потомственных геологов. Дед – геолог, тетя — геолог, дядя — буровой мастер, отец — минералог, мама — кристаллограф. В детстве, когда был совсем маленький, тетя прислала мне альбом по палеонтологии с большими иллюстрациями различных эпох формирования Земли. На тот момент на меня, конечно, это тоже оказало огромное впечатление. После занимался в Клубе юных геологов в ленинградском Дворце пионеров. Впоследствии направление уже было определено, и поступил в Санкт-Петербургский государственный университет, где как раз начал изучать структурную кристаллографию.
— Сегодня наука ориентирована на практическое применение технологий. Если говорить про ваш профиль, как может научная отрасль проявить себя в промышленности?
— В частности, актуальный вопрос по изучению проблем обогащения труднообогатимых руд. Речь, например, идет о перспективной добыче апатит-нефелиновых руд, где очень важным направлением является технологическая минералогия. Кроме того, конечно, минералы являются источниками большинства стратегических металлов и прототипами для создания новых материалов. При нахождении в природе ранее неизвестного минерала мы изучаем его структуру и свойства. После синтезируем и пытаемся использовать в промышленности.
— Какие бы минералогические открытия вы выделили за последнее время?
— Таких два. Первое — природные полиоксометаллаты. Это такие минералы с наноразмерными кластерами, где металлы образуют комплексы, которые как бы плавают, можно так сказать, в природных растворах, и из них уже кристаллизуются. И второе, самое интересное, — это открытие нанотубуленов, то есть минералов с нанотрубочными комплексами, которые раньше было просто невозможно исследовать, поскольку не было подходящих методов.
— Если эти два открытия брать с точки зрения практического применения, уже есть перспективы, как их можно использовать?
— С нанотубуленами еще все только начинается, потому что пока не удается их воспроизвести лабораторно. Но по аналогии с ними получены были так называемые титаносиликатные микропористые сита. То есть микропористые соединения с каркасами, в которых можно обменять, скажем, какой-нибудь ион или молекулу воды на другую. И у нас, и на Западе они уже используются как сорбенты. По всей видимости, у нанотубуленов будет то же самое, но пока надо все проверять. Сейчас как раз с Китаем над этим работаем. А если говорить о новых методах, то я бы выделил колоссальный прогресс в изучении кристаллических структур. Введение плоских детекторов рентгеновского излучения, использование синхротронного излучения. Мы сейчас очень надеемся на Сибирский кольцевой источник фотонов. Там будет станция, которая посвящена как раз геолого-минералогическим проблемам.
— У вас есть научная теория или предположение, с которым вы работаете на данный момент?
— Развитие и изучение теории сложности минералов. Мой подход заключается в использовании теории информации. То есть сложность объекта можно оценить с использованием количества информации, которая в нем содержится. Это универсальный подход, который применим не только к минералам, но и к любым структурам, и неорганическим, и даже органическим.
— На каком этапе сейчас ваша разработка находится?
— Развивается. Есть такой принцип Гольдсмита, который, кратко говоря, утверждает, что простые вещества кристаллизуются гораздо легче, чем сложные. И моя теория сложности как раз обеспечивает возможность дать численные оценки сложности. Теперь можно с ее помощью этот принцип проверить. В большинстве случаев он действительно работает, однако за исключением ситуаций, когда структура кристалла определяется структурой среды кристаллизации.
— Вы являетесь лауреатом Научной премии Сбера. Могли бы рассказать, за что вы получили эту премию?
— Первое — за то, что вместе с коллегами сформулировал новое представление о том, как устроены и формируются некоторые минералы и неорганические соединения — так называемая теория анионоцентрированных структур. При таком подходе кристаллы рассматриваются как системы, в которых главную роль играют анионы, а не катионы, в роли которых обычно выступают металлы. И второе — как раз моя теория информации в применении к кристаллическим структурам. Удалось ввести количественные характеристики структурной и химической сложности минералов, которые в мировой научной литературе получили название «меры кривовичевской сложности».
— Если бы у вас были неограниченные источники финансирования и времени, какой бы проект вы хотели в первую очередь реализовать?
— Кольский научный центр, который сейчас я возглавляю, является единственным федеральным исследовательским центром прямо за полярным кругом. И вот у нас, конечно, мечта его обновить, создать такую точку притяжения арктической науки — мы называем ее Арктический научно-технологический кластер.