— С нанотубуленами еще все только начинается, потому что пока не удается их воспроизвести лабораторно. Но по аналогии с ними получены были так называемые титаносиликатные микропористые сита. То есть микропористые соединения с каркасами, в которых можно обменять, скажем, какой-нибудь ион или молекулу воды на другую. И у нас, и на Западе они уже используются как сорбенты. По всей видимости, у нанотубуленов будет то же самое, но пока надо все проверять. Сейчас как раз с Китаем над этим работаем. А если говорить о новых методах, то я бы выделил колоссальный прогресс в изучении кристаллических структур. Введение плоских детекторов рентгеновского излучения, использование синхротронного излучения. Мы сейчас очень надеемся на Сибирский кольцевой источник фотонов. Там будет станция, которая посвящена как раз геолого-минералогическим проблемам.