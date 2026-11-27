Оставившие без тепла жителей Челябинска котлы ТЭЦ ЧМК восстановили
Котлы ТЭЦ ЧМК вышли на нормативный режим работы, что позволило вернуть тепло в дома Металлургического района Челябинска. Об этом сообщил мэр Алексей Лошкин в своих соцсетях.
Температура теплоносителя, подающегося с предприятия, к вечеру 26 ноября достигла 60°C и будет расти. Управляющие компании фиксируют отдельные обращения жителей, в квартирах и подъездах которых нужно перезапустить стояки. Ситуацию держал на контроле оперштаб при участии руководства ПАО «ЧМК», министерства ЖКХ региона, администрации города, прокуратуры, УК и коммунальных предприятий.
Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, авария на ТЭЦ произошла ранним утром 23 ноября. Без тепла остались сотни жилых домов и соцобъектов Металлургического района. Горожане получали ресурс через резервные схемы. Им пересчитают платеж за отопление.