Доля Малайзии в обороте внешней торговли Ростовской области составила 0,03%
Доля Малайзии во внешнеторговом обороте Ростовской области за первое полугодие 2026 года составила всего 0,03%. В регионе рассматривают страну как перспективного партнера для наращивания экспорта, в том числе в новых товарных сегментах, сообщили в правительстве области.
Экспорт области в Малайзию распределился между двумя группами почти поровну: черные и цветные металлы (51,3%, преимущественно алюминий и изделия из него) и химическая продукция (48,7%, в основном пластмассы и изделия из них). В импорте преобладает химическая продукция (52,8%), далее следуют машиностроительная продукция (34,3%) и продовольственные товары с сырьем для их производства (12,9%).
По итогам первого полугодия 2026 года донской регион занимает второе место в ЮФО по объемам внешнеторгового оборота (доля 33,3%) и экспорта (35,7%). Экспортно-импортные операции велись со 128 странами.