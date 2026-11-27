Экспорт области в Малайзию распределился между двумя группами почти поровну: черные и цветные металлы (51,3%, преимущественно алюминий и изделия из него) и химическая продукция (48,7%, в основном пластмассы и изделия из них). В импорте преобладает химическая продукция (52,8%), далее следуют машиностроительная продукция (34,3%) и продовольственные товары с сырьем для их производства (12,9%).