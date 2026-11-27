Жители красноярской аварийной девятиэтажки получат квартиры в 2027 году
Все жильцы требующей экстренного расселения девятиэтажки на ул. Шевченко, 32 в Красноярске получат новые квартиры в течение 2027 года, сообщил в ходе прямой линии 26 ноября губернатор Красноярского края Михаил Котюков. По его словам, в случае необходимости помощь мэрии будет оказана из краевого бюджета.
Господин Котюков подчеркнул, что оставаться в доме опасно. Он призвал жильцов выехать из здания, воспользовавшись предложением городской администрации по поиску арендуемого жилья.
Жильцы аварийного дома по предписанию администрации Красноярска должны были покинуть свои квартиры до 21 ноября. Но, по данным главы города Сергея Верещагина, к 25 ноября это сделали собственники только 11 квартир из 59. В социальных сетях жильцы дома требуют от властей документального подтверждения получения новых квартир и выражают недовольство предлагаемыми мэрией вариантами съемного жилья.
Как писал «Ъ-Сибирь», в октябре 2026 года дом признали аварийным и подлежащим сносу. 19 ноября при очередном осмотре контрольных маяков специалисты зафиксировали значимые отклонения в здании. Жильцов попросили экстренно собрать самое необходимое и в двухдневный срок покинуть здание. В доме отключен лифт и началось возведение ограждения контрольного периметра.