Жильцы аварийного дома по предписанию администрации Красноярска должны были покинуть свои квартиры до 21 ноября. Но, по данным главы города Сергея Верещагина, к 25 ноября это сделали собственники только 11 квартир из 59. В социальных сетях жильцы дома требуют от властей документального подтверждения получения новых квартир и выражают недовольство предлагаемыми мэрией вариантами съемного жилья.