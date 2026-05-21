Трамп сообщил о нехватке ледоколов в США

Президент США Дональд Трамп назвал нелепым, что у страны есть только один ледокол. Он указал, что у России их более 40.

«У нас будет очень много ледоколов. Знаете, у России их 48, а у нас один, и тот очень старый. Это нелепо»,— сказал господин Трамп во время выступления в Академии Береговой охраны США (запись опубликована на YouTube-канале Белого дома).

Как добавил президент США, власти страны в ближайшее время намерены увеличить флот ледоколов до 55 судов. В октябре 2025 года он говорил о заключении сделки с Финляндией на покупку 11 ледоколов.