Президент Финляндии Александр Стубб в четверг, 9 октября, встретится в Белом доме с Дональдом Трампом для обсуждения вопросов двустороннего сотрудничества и дальнейшего взаимодействия США и европейских союзников по Украине. Занявший крайне жесткую антироссийскую позицию Стубб полон решимости убедить Трампа в отношениях с Москвой сделать окончательный выбор в пользу «кнута», а не «пряника». Сумев выстроить доверительные отношения с главой Белого дома, основанные на личной химии, близости политических взглядов и готовности к сотрудничеству в Арктике, финский лидер становится новой надеждой европейских союзников Украины в их стремлении перетянуть Трампа на свою сторону в противостоянии с Россией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Финляндии Александр Стубб сумев выстроить доверительные отношения с Дональдом Трампом, основанные на личной химии, близости политических взглядов и готовности к сотрудничеству в Арктике

Фото: Nathan Howard / Reuters Президент Финляндии Александр Стубб сумев выстроить доверительные отношения с Дональдом Трампом, основанные на личной химии, близости политических взглядов и готовности к сотрудничеству в Арктике

Фото: Nathan Howard / Reuters

Двухдневный визит президента Стубба в Вашингтон, в ходе которого в переговорах с президентом Трампом в Белом доме также примет участие премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, продолжит неожиданное для многих активное американо-финское сближение. По количеству своих посещений Америки после смены администрации США в январе этого года и интенсивности общения с президентом Трампом лидер небольшого государства Северной Европы с населением 5,6 млн человек на сегодняшний день обошел грандов европейской политики, включая французского президента Эмманюэля Макрона и британского премьера Кира Стармера.

Вскоре после возвращения Трампа в кресло президента США Александр Стубб прилетел в Америку, где выиграл турнир по гольфу с участием почетных гостей гольф-клуба Trump International и сфотографировался с его расплывшимся в улыбке хозяином, назвавшим финского лидера «очень хорошим игроком».

Еще одним знатным гольфистом в том турнире оказался признанный в РФ террористом и экстремистом сенатор-республиканец Линдси Грэм, который, по информации СМИ, назвал Стубба «мостом между Америкой и Европой».

Новых похвал от Трампа президент Стубб удостоился в августе, когда тот посетил Белый дом вместе с президентом Зеленским и группой европейских лидеров, попытавшихся уговорить президента США ввести санкции против России и начать вооружать Украину.

На этот раз Трамп представил Стубба как «хорошего друга в Хельсинки», «могущественного молодого человека», который к тому же «выглядит как никогда хорошо».

Заокеанская «дипломатия клюшки» Александра Стубба не осталась не замеченной президентом России Владимиром Путиным, который на заседании клуба «Валдай» прокомментировал ее с легкой иронией: «Господин Стубб, Дональд говорит, он хорошо играет в гольф. Ну, это хорошо, но этого недостаточно. Я ничего не хочу плохого сказать. Я сам люблю спорт. Но этого недостаточно».

В то время как президент Путин не намерен сказать «что-то плохое» о президенте Стуббе, финский лидер, напротив, говорит о России только плохое, причем по частоте и агрессивности своих высказываний он пытается обойти руководство ЕС и архитекторов «коалиции желающих» продолжать бороться с Россией — президента Франции Эмманюэля Макрона и британского премьера Кира Стармера.

В интервью газете Guardian, которое он дал 20 сентября, президент Стубб сообщил о том, что Европа не собирается учитывать интересы России при разработке гарантий безопасности для Киева, а также заявил о готовности европейских стран к военной эскалации на Украине. По словам Стубба, обсуждаемые гарантии безопасности для Украины вступят в силу только после заключения соглашения между Россией и Киевом, но при этом у России не должно быть права вето в отношении их формата.

«Для меня не имеет значения, согласится Россия или нет. Конечно, не согласится, но суть не в этом»,— добавил Стубб. Отвечая на уточняющий вопрос о том, будут ли означать эти гарантии готовность европейских стран участвовать в потенциальной военной эскалации на Украине, финский лидер добавил, что в этом и должна заключаться суть гарантий безопасности для Киева.

«Мы прорабатываем военную составляющую гарантий безопасности, и она практически готова»,— развил эту тему Александр Стубб в интервью агентству Bloomberg. По его словам, основная ответственность в гарантиях безопасности после окончания конфликта будет лежать на Украине и украинской армии, которую будет поддерживать Европа при содействии США.

Российская сторона ранее многократно заявляла о том, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем и будет чреват резкой эскалацией.

На этом фоне в интервью изданию Politico Александр Стубб выразил предположение, что США не станут сильно сокращать свое военное присутствие в Европе, поскольку сохранение американских войск на континенте, по его мнению, отвечает стратегическим интересам США и экономически им выгодно.

Таким образом, перед переговорами с президентом Трампом финский лидер приложил максимум усилий, чтобы продемонстрировать Трампу свою отменную не только физическую, но и политическую форму. Он позиционирует себя неформальным лидером лояльной главе Белого дома части Европы, которая при этом продолжает упорно гнуть свою линию в вопросах поддержки Украины и сдерживания России.

«Во время разговора с президентом Трампом будут рассмотрены многие вопросы. Я также смогу поделиться впечатлениями о моем недавнем визите в Киев. Президент США крайне заинтересован в том, чтобы получить как можно больше информации о ситуации на Украине, а затем сделать свои собственные выводы»,— заявил Стубб на совместной пресс-конференции с президентом Исландии Халлой Тоумасдоуттир.

О своем намерении в ходе визита в Вашингтон сыграть на недовольстве Трампа отсутствием прогресса в украинском урегулировании и попытаться убедить его перейти в лагерь противников России финский лидер сообщил в интервью изданию Politico. По словам Стубба, в подходе Трампа к украинскому урегулированию произошли изменения, которые дают Украине и Европе новую надежду. «Увидев, что пряник редко работает с россиянами, Трамп перешел к кнуту. Теперь вопрос лишь в том, насколько большой будет кнут»,— заявил президент Стубб.

Одним из козырей Хельсинки на переговорах в Вашингтоне станет обсуждение вопроса о покупке Америкой финских ледоколов.

Как сообщила газета Helsingin Sanomat, финская сторона рассчитывает по итогам встречи заключить соответствующее соглашение с Береговой охраной США.

По информации газеты, стоимость крупного ледокола может варьировать от €600 млн до €800 млн. Согласно планам Финляндии, корабли могут производиться на заводах в Хельсинки и прибрежном городе Раума на западе страны.

В июле президент Стубб заявил, что его страна поставит в США несколько ледоколов до окончания президентского срока Трампа в 2029 году. В свою очередь, Трамп заявил, что обсуждает с финским коллегой поставку около 15 ледоколов, отметив, что один из них «доступен уже сейчас».

В настоящее время у США имеется лишь два ледокола — Polar Star и Healy. В июле прошлого года США, Канада и Финляндия заключили трехсторонние договоренности о строительстве ледоколов и продвижении этих судов на мировом рынке.

Сергей Строкань