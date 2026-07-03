Береговая охрана США заказала шесть ледоколов за $3,3 млрд
США заключили финальные контракты на сумму $3,3 млрд на поставку шести новых патрульных кораблей арктической безопасности (ASC). Для Береговой охраны страны это первая за несколько десятилетий крупная закупка средних ледоколов. Об этом сообщает издание gCaptain.
Как заявило в среду Министерство внутренней безопасности США, ведомство заключило соглашение на $2,2 млрд с верфью Bollinger Shipyards на строительство четырех катеров класса Polar Class 4. Еще $1,1 млрд получит финская компания Rauma Marine Constructions, которая построит два аналогичных судна. Передача всех шести ледоколов намечена до конца 2031 года. Первый корабль финской постройки ожидается в 2028 году.
Новые договоры завершают первый этап создания флота Береговой охраны из 11 кораблей арктической безопасности, отмечает gCaptain. В мае США подписали контракт на $3,5 млрд с компаниями Davie Defense и Helsinki Shipyard на поставку пяти более крупных ледоколов класса Polar Class 3 со сроком сдачи до 2035 года.
Заказ США на новые ледоколы обусловлен их растущими интересами в Арктике, которую Вашингтон рассматривает как арену для стратегического противостояния, а также потенциальный торговый путь и территорию для сотрудничества в области энергоресурсов. США заинтересованы в развитии арктических морских коммуникаций и расширении шельфа, претендуя на значительные арктические территории. Пентагон обновил свою арктическую стратегию, подчеркивая необходимость быть готовыми к вызовам в регионе.
Ранее Дональд Трамп, будучи президентом США, неоднократно заявлял о необходимости приобретения десятков новых ледоколов для укрепления национальной безопасности в Арктике и противодействия растущему влиянию России и Китая. Он признавал, что у США на тот момент было лишь два действующих ледокола, в то время как у России их было значительно больше (48 по состоянию на конец 2025 года). В июле прошлого года США, Канада и Финляндия уже заключали трехсторонние договоренности о строительстве ледоколов, используя финский опыт судостроения.
Стратегия США в Арктике включает усиление военного присутствия, с планами создания более 250 многоцелевых боевых самолетов для арктических операций к 2030-м годам. Вашингтон обеспокоен сотрудничеством Китая и России в регионе. На этом фоне НАТО также планирует усилить свое присутствие в Арктике, рассматривая ее как один из потенциальных театров военных действий.