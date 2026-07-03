Береговая охрана США заказала шесть ледоколов за $3,3 млрд

США заключили финальные контракты на сумму $3,3 млрд на поставку шести новых патрульных кораблей арктической безопасности (ASC). Для Береговой охраны страны это первая за несколько десятилетий крупная закупка средних ледоколов. Об этом сообщает издание gCaptain.

Как заявило в среду Министерство внутренней безопасности США, ведомство заключило соглашение на $2,2 млрд с верфью Bollinger Shipyards на строительство четырех катеров класса Polar Class 4. Еще $1,1 млрд получит финская компания Rauma Marine Constructions, которая построит два аналогичных судна. Передача всех шести ледоколов намечена до конца 2031 года. Первый корабль финской постройки ожидается в 2028 году.

Новые договоры завершают первый этап создания флота Береговой охраны из 11 кораблей арктической безопасности, отмечает gCaptain. В мае США подписали контракт на $3,5 млрд с компаниями Davie Defense и Helsinki Shipyard на поставку пяти более крупных ледоколов класса Polar Class 3 со сроком сдачи до 2035 года.