В Каменске-Шахтинском и двух районах Дона сбили дроны
Воздушную атаку отразили в Ростовской области ночью 27 ноября. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
Дроны сбили в городе Каменске-Шахтинском, а также Каменском и Тарасовском районах области. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, уточняется.
Губернатор напомнил, что в регионе продолжает действовать запрет на фото- и видеосъемку беспилотных атак, а также размещение такой информации в сети Интернет.