Ростов-на-Дону и китайский Цзинань до сих пор не стали городами-побратимами: подписать соглашение планировали в октябре. О причинах задержки 26 ноября на заседании комиссии гордумы по местному самоуправлению рассказала начальник управления внешних связей мэрии Ирина Астафьева.