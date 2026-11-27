Ростов и Цзинань отложили подписание соглашения о побратимстве
Ростов-на-Дону и китайский Цзинань до сих пор не стали городами-побратимами: подписать соглашение планировали в октябре. О причинах задержки 26 ноября на заседании комиссии гордумы по местному самоуправлению рассказала начальник управления внешних связей мэрии Ирина Астафьева.
По ее словам, для подписания документа ростовской делегации предстояло отправиться в Китай, однако «по определенным причинам» визит не состоялся.
«Китайская сторона тоже выразила желание еще пересмотреть, подумать, может быть, проработать программу сотрудничества на предстоящие три года»,— сказала госпожа Астафьева.
Дискуссия по программе продолжается, новую дату подписания она не назвала. О планах подписать соглашение в октябре глава Ростова Александр Скрябин объявил еще в августе на международном форуме в Казани.