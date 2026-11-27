Росздравнадзор заблокировал на Дону 40 объявлений о продаже лекарств
Территориальный орган Росздравнадзора по Ростовской области за три дня мониторинга обнаружил и заблокировал 40 объявлений о незаконной продаже лекарственных препаратов. Публикации размещались на женских форумах, сообщили в пресс-службе ведомства.
Под блокировку попали объявления о продаже контрацептивов и препаратов, применяемых при ЭКО. Часть товара предлагали со скидкой — у него истек срок годности.
В надзорном ведомстве напоминают: лекарства из аптек, работающих без лицензии, могут навредить здоровью покупателя. Гарантировать качество товара и соблюдение режима его хранения в таких случаях никто не может.