Прокуратура заинтересовалась гибелью людей при опрокидывании лодки под Азовом
Южная транспортная прокуратура разбирается в обстоятельствах гибели людей при опрокидывании моторной лодки в Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По предварительным данным, моторная лодка опрокинулась в акватории реки Рукав Каланча вблизи поселка Рогожкино Азовского района. На место выезжал заместитель Волго-Донского транспортного прокурора.
Прокуратура проверяет исполнение законодательства о безопасности эксплуатации водного транспорта. По итогам проверки решат, нужны ли меры реагирования.