Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев вместе побывали на конференции по ИИ
26 ноября президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приехали на конференцию «Сбера» по искусственному интеллекту, на полтора часа погрузились в выставку, посвященную его достижениям, увидели балетное шоу антропоморфных роботов и вышли на сцену сами.
Президент Путин в своей речи отметил революционность перемен в некоторых отраслях из-за внедрения ИИ, призвал развивать суверенные модели и предостерег от ситуаций отрезания РФ от технологий.