26 ноября президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приехали на конференцию «Сбера» по искусственному интеллекту, на полтора часа погрузились в выставку, посвященную его достижениям, увидели балетное шоу антропоморфных роботов и вышли на сцену сами.