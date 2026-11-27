Bank of America: связанные с ИИ риски стали главным опасением управляющих
По данным опроса, проведенного аналитиками Bank of America (BofA), в ноябре на первое место в опасениях управляющих вышли риски, связанные с компаниями, активно внедряющими искусственный интеллект (ИИ). Одновременно осенний всплеск кибератак показал, что вредоносные ИИ-агенты заставят перестроить весь технологический стек уже в ближайшем будущем, причем как в мире, так и в России. Однако если на Западе рынок призывает ограничить развитие технологии, опасаясь «раздувания инвестиционного ИИ-пузыря», то отечественный бизнес пока видит больше рисков в отставании от ИИ-гигантов, чем в выходе из-под контроля самой технологии.
Использование ИИ для кибератак ставит вопрос о перестройке ИТ-ландшафта для обеспечения безопасности государственных информсистем, заявил 26 ноября глава Минцифры Максут Шадаев. Число кибератак резко выросло в октябре. «У нас (был.— “Ъ”) "черный октябрь", когда количество инцидентов резко выросло... Порог входа для такого рода деятельности, связанной с поиском уязвимостей, сейчас сильно снизился. Понятно, что ИИ-агенты ставят на поток выявление уязвимостей»,— отметил министр. Также, по его словам, акцент смещается на быстрое восстановление ресурсов.