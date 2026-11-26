По оценке экспертов, в дальнейшем структура доходов биржи будет напрямую зависеть от темпов снижения ключевой ставки ЦБ. Пока ставка будет высокой, консервативные инвесторы будут отдавать предпочтение инструментам денежного рынка и краткосрочным облигациям. При снижении ставки инвесторы начнут перекладывать средства в более доходные инструменты — это приведет к росту комиссий на рынке ценных бумаг, что должно принести площадке больше комиссионных доходов за счет более высоких комиссий в секции фондового рынка.