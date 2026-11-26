Прибыль Московской биржи в третьем квартале выросла на 20%
По итогам третьего квартала 2026 года Московской бирже удалось увеличить чистую прибыль на 20% год к году, до 20,8 млрд руб. Основные комиссионные доходы приносят денежный и срочный рынки, что объясняется рыночной волатильностью и высокой процентной ставкой ЦБ. На долговом рынке заметно значительное охлаждение, чему поспособствовали снижение активности инвесторов и громкие дефолты. Впрочем, эта секция снова станет востребованной, если ЦБ перейдет к снижению ключевой ставки.
По оценке экспертов, в дальнейшем структура доходов биржи будет напрямую зависеть от темпов снижения ключевой ставки ЦБ. Пока ставка будет высокой, консервативные инвесторы будут отдавать предпочтение инструментам денежного рынка и краткосрочным облигациям. При снижении ставки инвесторы начнут перекладывать средства в более доходные инструменты — это приведет к росту комиссий на рынке ценных бумаг, что должно принести площадке больше комиссионных доходов за счет более высоких комиссий в секции фондового рынка.