Собеседники “Ъ” выделяют два блока проблем. Первый — технический. Прием документов и выдача лицензий проходят только в электронном виде, но программное обеспечение работает так, что обработка одного заявления может занимать не несколько часов, как ожидалось, а целый день. Второй блок — региональная бюрократия. Не все субъекты РФ еще в принципе определили органы, ответственные за выдачу лицензий. В некоторых случаях это делается умышленно.