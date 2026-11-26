Введение обязательного лицензирования торговли табаком может быть отложено
Региональные власти инициируют обсуждение вопроса о переносе обязательного лицензирования табачной розницы с 1 марта 2027 года на сентябрь. Внедрить лицензирование в установленные законом сроки мешают перебои в работе информационных систем и бюрократия на региональном уровне. Как рассказали источники “Ъ” на табачном рынке, в десяти субъектах России, процесс в принципе не начался.
Собеседники “Ъ” выделяют два блока проблем. Первый — технический. Прием документов и выдача лицензий проходят только в электронном виде, но программное обеспечение работает так, что обработка одного заявления может занимать не несколько часов, как ожидалось, а целый день. Второй блок — региональная бюрократия. Не все субъекты РФ еще в принципе определили органы, ответственные за выдачу лицензий. В некоторых случаях это делается умышленно.