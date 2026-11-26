США в третьем квартале этого года резко нарастили ввоз оборудования для дата-центров из-за рубежа: 28% от совокупного объема импорта пришлось на закупки иностранных полупроводников, компьютеров, комплектующих и различного телекоммуникационного оборудования, подсчитали для “Ъ” аналитики компании «Эйлер». Рост поставок был связан с приближением даты вступления в силу (4 декабря) пошлин в размере 15% на импорт продукции из поликремния (слитки, пластины, солнечные элементы и различные модули). Такие товары нужны в том числе для организации энергоснабжения дата-центров, поэтому их компании начали закупать в значительных объемах заранее. От инвестиций в ИИ в США ждут многого: внедрение технологии в рабочие процессы должно сократить издержки и повысить производительность труда. Аналитики Oxford Economics в начале 2026 года прогнозировали, что масштабные вложения американских компаний в ИИ добавят к росту ВВП 0,4 п. п.