Сейчас, если в течение 75 дней после вступления в силу решения о привлечении к ответственности за неуплату налогов долг не погашен, налоговая обязана передать материалы проверки в следственные органы для возбуждения уголовного дела (если речь идет о крупном размере недоимки). Однако Налоговый кодекс не содержит запрета на передачу материалов в случае предоставления рассрочки — если дело возбудят, то реструктуризация долга будет отменена. Как отмечается в пояснительной записке к проектам, сейчас законодательство не создает «необходимых условий для налогоплательщиков, готовых самостоятельно принять меры по устранению нанесенного государству ущерба».