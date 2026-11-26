Реструктуризация налогового долга приостановит передачу материалов следователю
Белый дом одобрил для внесения в Госдуму пакет законопроектов, призванных решить проблему возбуждения уголовных дел в отношении налогоплательщиков, которые получили отсрочку или рассрочку для погашения задолженности.
Сейчас, если в течение 75 дней после вступления в силу решения о привлечении к ответственности за неуплату налогов долг не погашен, налоговая обязана передать материалы проверки в следственные органы для возбуждения уголовного дела (если речь идет о крупном размере недоимки). Однако Налоговый кодекс не содержит запрета на передачу материалов в случае предоставления рассрочки — если дело возбудят, то реструктуризация долга будет отменена. Как отмечается в пояснительной записке к проектам, сейчас законодательство не создает «необходимых условий для налогоплательщиков, готовых самостоятельно принять меры по устранению нанесенного государству ущерба».
В связи с этим предлагается прописать в Налоговом кодексе, что при наличии отсрочки, рассрочки или мирового соглашения (должны быть утверждены в течение 75 дней после принятия решения о привлечении к ответственности) налоговики смогут передавать материалы лишь в определенных случаях.