Росстат: годовая инфляция превысила 7%
По данным Росстата, годовая инфляция в октябре ускорилась с 6,35% до 6,87%, а к 23 ноября, по информации Минэкономики, достигла 7,17%. Потребительские цены отдельно в октябре выросли на 0,99% против 0,35% в сентябре. В ноябре за неделю с 17-го по 23-е они увеличились на 0,3% против 0,19% неделей ранее. Около половины недельного прироста обеспечило подорожание огурцов, турпоездок и бензина (после октябрьского снижения он вновь дорожает: за последнюю отчетную неделю — на 0,52%). Однако, отмечает Егор Сусин из Газпромбанка, и по остальной корзине рост цен был заметным.
Для оценки текущего инфляционного давления аналитики используют темпы роста цен с исключением сезонности в пересчете на год. По расчетам авторов Telegram-канала «Твердые цифры», в октябре показатель вырос до 13,3% с 6,4% в сентябре. Ускорение во многом объясняется индексацией тарифов ЖКХ: по оценке Егора Сусина, на нее пришлось почти три четверти месячного прироста цен. Снижение цен на бензин, напротив, сдерживало инфляцию. Без учета ЖКХ и топлива текущие темпы роста цен в октябре, по расчетам «Твердых цифр», составили 6,5–7% в пересчете на год. По оценке Егора Сусина, в среднем за три месяца инфляция в пересчете на год с учетом сезонности — около 9%. В ноябре инфляция в таком же выражении пока складывается на уровне 5,5–6,5%, считает он.
Оценки устойчивой инфляции за октябрь разнятся.