«Сбер» и ВНИИ труда оценили влияние ИИ на российский рынок труда
Распространение ИИ на российском рынке труда сократит потребность в офисных сотрудниках и рядовых работниках сферы торговли, а их руководителей, напротив, сделает более производительными. Таков один из выводов исследования Центра макроэкономических исследований дирекции по ESG «Сбера» и ВНИИ труда «Какую работу возьмет на себя ИИ?».
Для ответа на этот вопрос авторы сформировали базу трудовых задач для российских профессий — аналог американской базы O*NET — на основе описаний 19 млн вакансий, охватывающих 436 специальностей. В результате они выделили 45,5 тыс. типовых задач, которые разделили на три категории в зависимости от степени влияния на них ИИ. Так, действия по установленным правилам были отнесены к автоматизируемым — предполагается, что ИИ сможет выполнять их без участия человека. Действия, требующие принятия решений, классифицированы как аугментируемые — это задачи, которые человек будет решать вместе с ИИ, повышая свою производительность. Третья категория — физические действия — под влиянием ИИ не меняется.
Как подчеркивают авторы исследования, чаще всего в рамках одной позиции сочетаются задачи всех трех видов. Например, у продавцов расчеты на кассе и учет товара автоматизируются, при этом при консультировании покупателей ИИ усиливает работника, а выкладка товара остается вне сферы влияния технологии.
Единственная категория преобладает более чем в 90% задач лишь в одной из десяти профессий.