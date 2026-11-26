Для ответа на этот вопрос авторы сформировали базу трудовых задач для российских профессий — аналог американской базы O*NET — на основе описаний 19 млн вакансий, охватывающих 436 специальностей. В результате они выделили 45,5 тыс. типовых задач, которые разделили на три категории в зависимости от степени влияния на них ИИ. Так, действия по установленным правилам были отнесены к автоматизируемым — предполагается, что ИИ сможет выполнять их без участия человека. Действия, требующие принятия решений, классифицированы как аугментируемые — это задачи, которые человек будет решать вместе с ИИ, повышая свою производительность. Третья категория — физические действия — под влиянием ИИ не меняется.