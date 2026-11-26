На Дону расширяют налоговые стимулы для предпринимателей, которые помогают культурным учреждениям. За три года объем инвестиционного налогового вычета для таких компаний и индивидуальных предпринимателей почти удвоился. В 2025 году объем вычета составил 550 млн руб., в 2026 году — 254 млн руб. Механизм сохранят и в 2027 году. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.