Бизнес на Дону получил налоговый вычет на 254 млн рублей за поддержку культуры
На Дону расширяют налоговые стимулы для предпринимателей, которые помогают культурным учреждениям. За три года объем инвестиционного налогового вычета для таких компаний и индивидуальных предпринимателей почти удвоился. В 2025 году объем вычета составил 550 млн руб., в 2026 году — 254 млн руб. Механизм сохранят и в 2027 году. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
В Ростовской области работают 2 484 учреждения культуры. По посещаемости культурных мероприятий регион занимает третье место в России после Москвы и Санкт-Петербурга, а по числу учреждений входит в первую пятерку.
С 2019 года в рамках нацпроектов «Культура» и «Семья» на капитальный ремонт 54 учреждений направили около 1 млрд руб. Еще 18 объектов отремонтировали по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий».
Отдельная мера поддержки действует для работников культуры. По программе «Земский работник культуры» за два года трудоустроили 40 специалистов. Единовременная выплата в Ростовской области составляет 2 млн руб.: 1 млн руб. выделяет федеральный бюджет и столько же — региональный. По словам Анны Дмитриевой, Донской регион — единственный в стране, где региональная часть выплаты равна федеральной. В 2027 году участниками программы смогут стать еще 20 специалистов.