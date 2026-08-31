Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков рассказал о новой стратегии развития Арктики

Комплексный проект развития Арктики и Трансарктического транспортного коридора станет основным инструментом реализации Стратегии развития Арктики до 2050 года — ее проект в ближайшее время будет официально внесен президенту на утверждение, сообщил в интервью «Ъ» министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Стратегия, по его словам, предусматривает реализацию 271 инвестпроекта общей стоимостью 32 трлн руб., из которых 30 трлн руб. — это средства частных инвесторов. Часть из них уже определена — это «Роснефть», «Газпром», «Норникель», компании-производители минеральных удобрений, остальных — еще предстоит найти, отметил глава ведомства.

Порядка 2 трлн руб. составят необходимые государственные инвестиции в сопутствующую инфраструктуру. Кроме того, добавил Алексей Чекунков, требуется «подтянуть» города, населенные пункты — в рамках реализации мастер-планов опорных населенных пунктов Арктики до 2036 года.

Подробнее — в интервью Алексея Чекункова «Ъ».