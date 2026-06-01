Президент Владимир Путин поручил ускорить разработку стратегии развития Арктической зоны и обеспечения национальной безопасности в Арктике на период до 2035 года с перспективой до 2050 года. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Как уточняется в документе, доработанный проект необходимо представить на рассмотрение Совета безопасности России. Кроме того, глава государства поручил правительству осуществлять постоянный контроль за решением ключевых вопросов развития Арктической зоны и Трансарктического транспортного коридора. Докладывать о результатах этой работы премьер-министру предстоит до 1 июля, а в дальнейшем ежеквартально.

23 апреля президент заявил, что Россия готова к сотрудничеству в Арктике со всеми заинтересованными сторонами, подчеркнув стратегическое значение региона для экономики, промышленного развития, безопасности и суверенитета страны. Тогда глава государства отметил, что разработка стратегии развития Арктической зоны и Трансарктического транспортного коридора пока не завершена, в связи с чем необходима скоординированная работа госструктур и ведомств. По его словам, Россия развивает логистический контур Арктики, включая морские и речные порты, железные и автомобильные дороги, аэропорты. При этом Северный трансарктический маршрут рассматривается как один из наиболее безопасных и эффективных.