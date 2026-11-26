Два человека пропали без вести после опрокидывания моторной лодки в Азовском районе Ростовской области. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, трое рыбаков вышли на воду в районе поселка Топольки, но из-за сильного ветра и больших волн лодка перевернулась.