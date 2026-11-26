Губернатор ударил по отпискам
Глава Ульяновской области провел прямую линию с жителями региона
Два часа продлился эфир прямой линии губернатора Ульяновской области Алексея Русских. За время эфира поступило около 1 тыс. вопросов и обращений жителей региона, еще более 2,5 тыс. вопросов было задано до начала эфира. Большинство из них касались проблем ЖКХ, транспорта, благоустройства и здравоохранения. Губернатор пообещал, что ни один вопрос не останется без квалифицированного ответа. Некоторые жители региона жаловались на то, что ранее по своим проблемам уже обращались к чиновникам на местах и получали лишь отписки.
В четверг, 26 ноября, состоялась традиционная прямая линия губернатора Ульяновской области Алексея Русских с жителями региона. Это был уже седьмой по счету формат подобной обратной связи с ульяновцами главы региона (самую первую прямую линию Алексей Русских провел в августе 2021 года, накануне выборов, еще будучи в статусе врио губернатора).
К началу эфира на прямую линию поступило уже более 2500 вопросов и обращений жителей области. Из них 35 % касались проблем сферы ЖКХ, 20 % — транспорта и дорог, по 10 % — соцзащиты и благоустройства, 6 % — здравоохранения. 42 % вопросов поступило от жителей Ульяновска.
Большинство затронутых проблем касалось частных вопросов: необходимости установить около школы остановочный павильон, отремонтировать дорогу около дома, включить лифт в программу капремонта, восстановить уличное освещение. С большинством вопросов Алексей Русских поручал своим подчиненным разобраться немедленно.
В ходе прямого эфира губернатор коснулся и ряда системных вопросов. В частности, по поводу многочисленных жалоб на работу общественного транспорта Алексей Русских признал, что пока государственное АО «ПАТП-1» выполняет только около 20 % перевозок в Ульяновске, остальной объем — частные перевозчики, «так исторически сложилось». При этом он заметил, что «стоит задача обновления автобусного парка» для ПАТП-1, на это требуются большие средства — до 5 млрд руб. «Этот вопрос сейчас прорабатываем с правительством РФ, на днях по этому вопросу состоялась встреча с заместителем председателя правительства РФ Андреем Никитиным. Мы определили пути, по которым пойдем, будем надеяться, что в 2027 году существенно обновим общественный транспорт. Речь идет о закупке автобусов в количестве до 300 единиц»,— отметил губернатор.
В ходе прямой линии председатель Общественной палаты Ульяновской области Ирина Колоткова подняла вопрос о «мусорном кризисе» во второй зоне обращения с отходами (треть Ульяновска, Новоульяновск и четыре района области). Она отметила, что Общественная палата еще в августе предупреждала исполнительную власть о том, что такой кризис может случиться. Профильный вице-премьер Руслан Хайрудинов ответил, что ситуация связана с односторонним отказом от исполнения обязательств регоператора «Контракт плюс», и сейчас правительство области принимает все меры, чтобы устранить проблему. Председатель профильного комитета регионального заксобрания Денис Седов сказал «Ъ-Волга», что, «к сожалению, так и не было дано оценки действиям и бездействию ответственных лиц минимущества и минЖКХ, следствием чего и стал кризис в зоне №2 террсхемы обращения с ТКО».
Всего на прямую линию губернатора поступило около 3,5 тыс. вопросов. Большинство из тех, что были размещены на странице главы региона в соцсети «ВКонтакте», начинались с фразы о том, что по этому вопросу они обращались уже в различные инстанции на низовом уровне, но получали отписки. Ранее, на заседании регионального штаба по комплексному развитию региона, Алексей Русских предупреждал чиновников, что не допустит подобного отношения к проблемам, поднимаемым жителями региона.
Председатель заксобрания Ульяновской области Валерий Малышев в беседе с «Ъ-Волга» заметил, что «это не дело губернатора — заниматься перегоревшими лампочками, у него более серьезных проблем выше крыши». «Но когда много подобных обращений, это говорит о том, что люди уже пытались решать свои проблемы через чиновников на местах. А если ничего не делается, к кому им еще обращаться? Раз на местах чиновники не отрабатывают, значит, пора их хорошенько стегануть»,— заметил спикер областного парламента.