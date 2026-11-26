В ходе прямого эфира губернатор коснулся и ряда системных вопросов. В частности, по поводу многочисленных жалоб на работу общественного транспорта Алексей Русских признал, что пока государственное АО «ПАТП-1» выполняет только около 20 % перевозок в Ульяновске, остальной объем — частные перевозчики, «так исторически сложилось». При этом он заметил, что «стоит задача обновления автобусного парка» для ПАТП-1, на это требуются большие средства — до 5 млрд руб. «Этот вопрос сейчас прорабатываем с правительством РФ, на днях по этому вопросу состоялась встреча с заместителем председателя правительства РФ Андреем Никитиным. Мы определили пути, по которым пойдем, будем надеяться, что в 2027 году существенно обновим общественный транспорт. Речь идет о закупке автобусов в количестве до 300 единиц»,— отметил губернатор.