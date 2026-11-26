Коммунальщики Ростова готовятся к снегопаду
В Ростове-на-Дону ожидается снег в ближайшие дни. Городские службы должны заранее обработать дороги и быть готовы к уборке осадков, сообщил глава города Александр Скрябин.
Готовность коммунальных служб к ухудшению погоды обсудили на координационном совещании с участием заместителей главы города, руководителей районов, представителей департамента ЖКХ и районных комбинатов благоустройства.
Александр Скрябин поручил оперативно реагировать на изменение погодных условий, провести превентивную обработку улиц и своевременно приступить к снегоуборочным работам.