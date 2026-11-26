Российское зерно начало поставляться в Иран из портов Казахстана
Российское зерно начало перенаправляться в порты Казахстана для обеспечения поставок по Каспийскому морю, следует из материалов агентства Argus. Поставки из портов северной части Казахстана осуществляются в Иран, сообщил “Ъ” гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. В первую очередь речь, по его словам, идет о кукурузе и в меньшей степени — о ячмене и пшенице. Совокупно за сезон через этот экспортный коридор может быть перевезено несколько десятков тысяч тонн, отмечает эксперт.
Российские экспортеры сейчас обращают внимание на порты Актау, говорит глава «РусИранЭкспо» Александр Шаров. Сделки, по его словам, могут происходить в рамках обмена. Компании сдают свое зерно на севере Казахстана, а из портов Актау вместо него отправляется казахское. «Нормальная рабочая схема, которая может не только по нефти работать, но и по зерновым»,— объясняет эксперт. Сухогрузов в Каспийском море, по словам господина Шарова, становится больше: в прошлом году работали 200, в этом уже 350.
Переориентация части зерновых грузов на порты Северного Казахстана началась в условиях резкого роста значимости Каспия для экспортеров. Это происходит в свете массового вывода из строя инфраструктуры и ограничения судоходства в портах Азово-Черноморского бассейна. В июле—октябре 2026 года (первые четыре месяца сельхозгода) через эти порты было отгружено только 4,2 млн тонн зерна, в 4,7 раза меньше, чем годом ранее, говорят в компании «Рексофт Консалтинг».