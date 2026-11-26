Российские экспортеры сейчас обращают внимание на порты Актау, говорит глава «РусИранЭкспо» Александр Шаров. Сделки, по его словам, могут происходить в рамках обмена. Компании сдают свое зерно на севере Казахстана, а из портов Актау вместо него отправляется казахское. «Нормальная рабочая схема, которая может не только по нефти работать, но и по зерновым»,— объясняет эксперт. Сухогрузов в Каспийском море, по словам господина Шарова, становится больше: в прошлом году работали 200, в этом уже 350.