«Годзилла: Минус ноль» студии Toho покоряет мировой прокат
В международном прокате идет фантастический боевик «Годзилла: Минус ноль» Такаси Ямадзаки — продолжение фильма «Годзилла: Минус один» (2023). В новой картине встречаются уже два огромных монстра. Это не сделало фильм вдвое интереснее предыдущего, но и полученного результата более чем достаточно, чтобы порадовать зрителей.
Обаяние японской дилогии в том, что авторы, в отличие от своих предшественников, а также от американских коллег из студии Legendary, снимавшей свои фильмы о Годзилле, сделали людей не менее интересными для зрителей персонажами, чем монстров.