Согласно документу, максимальную плату за техосмотр автобусов вместимостью более восьми пассажирских мест установили на уровне 2,17 тыс. руб. для машин массой до пяти тонн и 2,63 тыс. руб. — свыше пяти тонн. Осмотр грузовых автомобилей массой до 3,5 тонны будет стоить не более 1,39 тыс. руб., от 3,5 до 12 тонн — 2,53 тыс. руб.