Техосмотр легковых автомобилей на Дону в 2027 году ограничили 1,3 тысячи рублей
В Ростовской области установили предельную стоимость технического осмотра транспортных средств на 2027 год. Для владельцев легковых автомобилей она составит 1,27 тыс. руб., мотоциклов — 447 руб., грузовиков массой более 12 тонн — 2,73 тыс. руб. Соответствующая информация содержится в постановлении правительства региона, с котором ознакомился «Ъ-Ростов».
Согласно документу, максимальную плату за техосмотр автобусов вместимостью более восьми пассажирских мест установили на уровне 2,17 тыс. руб. для машин массой до пяти тонн и 2,63 тыс. руб. — свыше пяти тонн. Осмотр грузовых автомобилей массой до 3,5 тонны будет стоить не более 1,39 тыс. руб., от 3,5 до 12 тонн — 2,53 тыс. руб.
Для прицепов и полуприцепов массой до 3,5 тонны предельная плата составит 1,05 тыс. руб., более тяжелых — 1,77 тыс. руб. Техосмотр городского наземного электротранспорта ограничили 1,67 тыс. руб.
Для специализированных и специальных транспортных средств, в том числе машин оперативных служб, коммунальной техники и транспорта для перевозки опасных грузов, установлены отдельные тарифы. В зависимости от категории и назначения автомобиля они составляют от 1,09 тыс. до 3,54 тыс. руб.
Постановление вступит в силу со дня официального опубликования, но не ранее 1 января 2027 года.