На Дону имущество агропредприятия «Заря» выставили на торги за 233,5 млн рублей
Имущественный комплекс ООО «Заря» из Тацинского района Ростовской области выставили на продажу в рамках процедуры банкротства. Начальную стоимость лота оценили в 233,5 млн руб. В его состав вошли нежилые здания, земельные участки, автомобили и сельскохозяйственная техника. Информация о торгах опубликована в ЕФРСБ.
Аукцион назначен на 19 января 2027 года. Заявки от потенциальных покупателей принимаются с 30 ноября 2026 года по 13 января 2027 года на электронной площадке «Фабрикант». Шаг повышения цены составит 5% от начальной стоимости, размер задатка — также 5%.
В состав единого лота включен комплекс имущества предприятия. Часть активов находится в залоге у индивидуального предпринимателя — главы крестьянско-фермерского хозяйства Татьяны Благодарной и ПАО «Донхлеббанк». Полный перечень объектов и сведения об обременениях приведены в документации к торгам.
Арбитражный суд Ростовской области признал компанию банкротом 9 сентября 2020 года и открыл конкурсное производство. Конкурсным управляющим в июне 2025 года утвердили Константина Коваленко.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Заря» зарегистрировано 27 февраля 2012 года в Тацинском районе Ростовской области. Основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Среди дополнительных направлений — выращивание зерновых, зернобобовых и масличных культур. Учредитель — Андрей Барладян. Уставный капитал — 2,7 млн руб. В 2025 году выручка общества составила 240 тыс. руб., чистая прибыль — 28 тыс. руб. Сейчас функции руководителя исполняет конкурсный управляющий Константин Коваленко.