Аукцион назначен на 19 января 2027 года. Заявки от потенциальных покупателей принимаются с 30 ноября 2026 года по 13 января 2027 года на электронной площадке «Фабрикант». Шаг повышения цены составит 5% от начальной стоимости, размер задатка — также 5%.