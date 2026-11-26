В Оренбуржье отменено УДО убийце, которую искали больше года
Женщина скрылась от контроля уголовно-исполнительной системы
В Новотроицке отменено решение об условно-досрочном освобождении женщины, осужденной за убийство. Решение принял суд по иску прокуратуры. Об этом сообщает надзорное ведомство.
В мае 2019 года суд признал жительницу Новотроицка виновной в убийстве и приговорил к восьми годам колонии общего режима. В сентябре 2024 года осужденная вышла на свободу по УДО.
При этом на женщину были возложены обязанности и ограничения, которые она проигнорировала, и скрылась от контроля уголовно-исполнительной системы. Кроме того, женщина сменила место жительства.
Больше года она находилась в розыске, пока ее не нашли. В связи с этим сотрудники УИС поставили перед судом вопрос об отмене УДО, но первая инстанция представление не поддержала.
Также соответствующие доводы привела в суде прокуратура. В итоге апелляция поддержала позицию контрольного органа и отменила УДО женщине. Она продолжит отбывать наказание в колонии.