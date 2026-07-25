В Ростовской области пострадали пять человек при ударах БПЛА и ракет
Сегодня ночью Ростовскую область атаковали с помощью беспилотников и ракет. В Ростове-на-Дону пострадали четыре человека, еще один — в Красносулинском районе области, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в Telegram.
В столице региона осколки беспилотников повредили два многоквартирных дома, два частных, а также строящиеся высотки, коммерческие и складские помещения. В некоторых атакованных зданиях произошли пожары: возгорания уже потушили, добавил господин Слюсарь.
В Красносулинском районе области повреждения получили инфраструктура и административное здание автомобильного пункта пропуска «Новошахтинск». Пожар потушили. Действуют ограничения движения.
В Азовском районе из-за падения осколков БПЛА загорелся частный дом, который тоже уже потушили. Повреждения получило административное здание. В Мясниковском районе частичные повреждения получили коммерческие объекты. Информация о последствиях уточняется, добавил губернатор.
Атаки беспилотников на Ростовскую область и другие регионы России неоднократно приводили к различным последствиям, схожим с описанными в новости. Например, в феврале 2025 года в Ростове-на-Дону после падения беспилотника были повреждены окна и оконные рамы в 14 многоквартирных домах, что привело к введению режима чрезвычайной ситуации в одном из районов. В другом случае, в марте 2025 года, взрыв БПЛА на уровне 17-го этажа в многоквартирном доме привел к ранениям двух человек, а в сентябре 2025 года двое жителей Шолоховского района пострадали от вражеских БПЛА.
Помимо повреждений жилых домов и объектов инфраструктуры, атаки беспилотников могли вызывать пожары, как это произошло в Чертковском районе в марте 2025 года, когда загорелся нефтепровод, или в хуторе Красная звезда Миллеровского района, где в сентябре 2025 года загорелась сухая трава. Количество пострадавших также варьировалось: от отсутствия жертв при массированных атаках в январе и феврале 2025 года до 13 раненых при одной из атак в Ростове в августе 2025 года.