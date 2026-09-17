В границах поврежденных дронами домов в Ростове ввели режим ЧС

В Ростове-на-Дону в границах домов, поврежденных во время массированной атаки дронов ночью 17 сентября, ввели режим ЧС. Об этом сообщил глава городской администрации Александр Скрябин. Решение принято по итогам внеочередного заседания КЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Скрябин Фото: Александр Скрябин

В рамках работ по ликвидации последствий воздушной атаки в Кировском, Октябрьском, Пролетарском и Советском районах города организованы оперштабы и комиссии. Будет произведена фиксация и оценка ущерба, а затем — прием заявлений на оказание материальной помощи у ростовчан, чье имущество было повреждено.

Кроме того, коммунальным службам города поставлена задача приступить к уборке территорий, прилегающих к местам происшествий.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», в донской столице в результате падения обломков БПЛА повреждения получила трансформаторная подстанция. Электроснабжение нарушено в Ворошиловском, Ленинском, Октябрьском и Кировском районах. Кроме того, повреждены окна, кровля, остекление шести частных домов, а также хозяйственные постройки.

Мария Хоперская