В границах поврежденных дронами домов в Ростове ввели режим ЧС
В Ростове-на-Дону в границах домов, поврежденных во время массированной атаки дронов ночью 17 сентября, ввели режим ЧС. Об этом сообщил глава городской администрации Александр Скрябин. Решение принято по итогам внеочередного заседания КЧС.
Фото: Александр Скрябин
В рамках работ по ликвидации последствий воздушной атаки в Кировском, Октябрьском, Пролетарском и Советском районах города организованы оперштабы и комиссии. Будет произведена фиксация и оценка ущерба, а затем — прием заявлений на оказание материальной помощи у ростовчан, чье имущество было повреждено.
Кроме того, коммунальным службам города поставлена задача приступить к уборке территорий, прилегающих к местам происшествий.
Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», в донской столице в результате падения обломков БПЛА повреждения получила трансформаторная подстанция. Электроснабжение нарушено в Ворошиловском, Ленинском, Октябрьском и Кировском районах. Кроме того, повреждены окна, кровля, остекление шести частных домов, а также хозяйственные постройки.