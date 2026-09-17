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В границах поврежденных дронами домов в Ростове ввели режим ЧС

В Ростове-на-Дону в границах домов, поврежденных во время массированной атаки дронов ночью 17 сентября, ввели режим ЧС. Об этом сообщил глава городской администрации Александр Скрябин. Решение принято по итогам внеочередного заседания КЧС.

Фото: Александр Скрябин

Фото: Александр Скрябин

В рамках работ по ликвидации последствий воздушной атаки в Кировском, Октябрьском, Пролетарском и Советском районах города организованы оперштабы и комиссии. Будет произведена фиксация и оценка ущерба, а затем — прием заявлений на оказание материальной помощи у ростовчан, чье имущество было повреждено.

Кроме того, коммунальным службам города поставлена задача приступить к уборке территорий, прилегающих к местам происшествий.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», в донской столице в результате падения обломков БПЛА повреждения получила трансформаторная подстанция. Электроснабжение нарушено в Ворошиловском, Ленинском, Октябрьском и Кировском районах. Кроме того, повреждены окна, кровля, остекление шести частных домов, а также хозяйственные постройки.

Мария Хоперская

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