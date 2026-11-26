Флойду Мейуэзеру пообещали «заблокировать» бой против Райана Гарсии
Компания CSI Sports опубликовала 25 ноября заявление, из которого следует, что она будет «блокировать» проведение боя между американцами Флойдом Мейуэзером и Райаном Гарсией. Причиной названо невыполнение Мейуэзером «контрактных обязательств» перед ней. Речь идет о поединке, условия которого оба его потенциальных участника называли согласованными. Была даже обнародована его дата — 6 февраля будущего года. В этом бою на кону должен был стоять титул чемпиона Всемирного боксерского совета (WBC) в полусреднем весе (до 66,7 кг), принадлежащий Гарсии.
Что CSI Sports имеет в виду под контрактными обязательствами, понятно, поскольку еще в июне она подавала за их игнорирование судебный иск против Флойда Мейуэзера. В нем фигурировал договор, заключенный Мейуэзером с компанией ранее. Он предусматривал его поединки против других легенд. Одна — это филиппинец Мэнни Пакьяо, с которым американец в 2015 году провел самый кассовый бой в истории (он сгенерировал поступления на общую сумму около $600 млн). Другая — великий супертяжеловес Майк Тайсон. Однако дело ограничилось громкими заявлениями Мейуэзера об этих матчах. В реальность они не воплотились.