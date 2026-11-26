В Рыбинске главный каток откроют в день Нашествия Дедов Морозов
Главный каток Рыбинска на площади Дерунова откроют 19 декабря — в день проведения традиционного «Нашествия Дедов Морозов». Об этом сообщила администрация города.
По историческому центру Рыбинска пройдет колонна Дедов Морозов и других сказочных персонажей. В этом году праздник состоится в 18-й раз. В числе участников — главный Дед Мороз России из Великого Устюга. В этом году к нему присоединятся саамский Дед Мороз Мунь Каллса из Мурманска и Дед Мороз из Мордовии Якшамо Атя.
Каток на площади Дерунова в этом сезоне увеличат с 1,6 тыс. до 2,2 тыс. кв. м. Также расширят раздевалку и оборудуют дополнительную ледовую петлю. Каток будет работать около 90 дней — до марта.
Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», в этом сезоне посещение открытых катков с искусственным льдом в Рыбинске, Ярославле, Ростове Великом, Угличе и Переславле-Залесском станет платным. Стоимость билета составит 200 руб., для владельцев «Карты жителя Ярославской области» — 100 руб. Дети до 12 лет смогут посещать площадки бесплатно в сопровождении взрослых.