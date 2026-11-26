По историческому центру Рыбинска пройдет колонна Дедов Морозов и других сказочных персонажей. В этом году праздник состоится в 18-й раз. В числе участников — главный Дед Мороз России из Великого Устюга. В этом году к нему присоединятся саамский Дед Мороз Мунь Каллса из Мурманска и Дед Мороз из Мордовии Якшамо Атя.