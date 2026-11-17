В Ярославле каток на Советской площади в прошлые сезоны был бесплатным: билет можно было забронировать на сайте или получить в кассе. По словам заместителя министра строительства и ЖКХ региона Елены Дмитриевской, введение платы должно сократить очереди и снизить нагрузку на площадки в часы пик. Выручку направят на содержание катков, в том числе на оплату электроэнергии и охраны. В Ростове Великом, где вход уже был платным, сборы за прошлый год составили 10 млн руб., уточнили в правительстве.