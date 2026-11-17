Катки с искусственным льдом в пяти городах Ярославской области будут платными
Этой зимой за посещение открытых катков с искусственным льдом в Ярославле, Рыбинске, Ростове Великом, Угличе и Переславле-Залесском будут брать плату. Об этом 17 ноября сообщило правительство Ярославской области.
Билет будет стоить 200 руб., для обладателей «Карты жителя Ярославской области» — 100 руб. Дети до 12 лет смогут посещать каток бесплатно в сопровождении взрослых. Оплату будут принимать только безналично. В ряде муниципалитетов билеты можно будет купить через приложение за два-три дня до сеанса. В остальных округах вход на катки будет бесплатным. новости Ярославской области
В Ярославле каток на Советской площади в прошлые сезоны был бесплатным: билет можно было забронировать на сайте или получить в кассе. По словам заместителя министра строительства и ЖКХ региона Елены Дмитриевской, введение платы должно сократить очереди и снизить нагрузку на площадки в часы пик. Выручку направят на содержание катков, в том числе на оплату электроэнергии и охраны. В Ростове Великом, где вход уже был платным, сборы за прошлый год составили 10 млн руб., уточнили в правительстве.
Катки во всех округах области планируют открыть к Новому году. Графики работы, перечень льгот и порядок покупки билетов опубликуют муниципалитеты.