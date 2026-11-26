Центральный районный суд Воронежа частично удовлетворил иск местного жителя Евгения Рассказова к организатору отмененного концерта американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге — ООО «Сэй эдженси». Он постановил взыскать с общества 145 тыс. руб. за билеты, а также около 90 тыс. руб. неустойки, компенсации морального вреда и штрафа. По данным, предоставленным «Ъ-Черноземье» в суде, общая сумма взыскания составила приблизительно 235 тыс. руб.