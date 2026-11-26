Воронежец отсудил у организатора концерта Канье Уэста более 235 тысяч рублей
Центральный районный суд Воронежа частично удовлетворил иск местного жителя Евгения Рассказова к организатору отмененного концерта американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге — ООО «Сэй эдженси». Он постановил взыскать с общества 145 тыс. руб. за билеты, а также около 90 тыс. руб. неустойки, компенсации морального вреда и штрафа. По данным, предоставленным «Ъ-Черноземье» в суде, общая сумма взыскания составила приблизительно 235 тыс. руб.
В октябре ответчик вернул господину Рассказову 132 тыс. руб. — номинальную стоимость четырех билетов на концерт. Сервисный сбор в размере 13,2 тыс. руб. тогда не компенсировали. Теперь, согласно решению суда, эта сумма также подлежит взысканию.
Представитель господина Рассказова Алексей Садовников сообщал, что сторона заявителя потребовала выплатить неустойку, которая на тот момент составляла 180 тыс. руб. и продолжала начисляться, а также компенсировать моральный вред в размере 30 тыс. руб. и взыскать предусмотренный законом штраф.
Выступления Канье Уэста на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге планировались на 10 и 11 октября, однако 30 сентября организатор объявил об их отмене. Третьим лицом к разбирательству привлечено управляющее стадионом ООО «Зенит-Арена».
Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал, что в конце августа в Коминтерновский районный суд Воронежа поступил еще один иск к организаторам концерта. Законный представитель несовершеннолетнего Елисея Шиповского Алексей Шиповский потребовал от ООО «Сэй эдженси» и ООО «Интикетс» вернуть 180 тыс. руб., потраченных на покупку шести билетов. В сентябре заявление было принято к производству, а судебное заседание по делу назначено на 10 декабря.