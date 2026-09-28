В Воронеже подан еще один иск к организаторам концерта Канье Уэста

Организаторы концерта американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге получили еще один иск от воронежских фанатов. Законный представитель несовершеннолетнего потребовал обязать московские ООО «Сей эдженси» (принадлежит Татьяне Кондтратенко и Анне Субчевой) и ООО «Интикетс» (контролируется госпожой Кондратенко) вернуть 180 тыс. руб. за шесть билетов на несостоявшееся мероприятие. Иск поступил в Коминтерновский райсуд Воронежа. Решается вопрос о его принятии, сообщили в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Согласно картотеке суда, иск подал Алексей Шиповский в интересах Елисея (Алексеевича) Шиповского.

Концерт должен был состояться 10 октября 2026 года. Несовершеннолетний приобрел шесть билетов на него за 165 тыс. руб. (вместе с сервисным сбором — 180 тыс. руб.). Однако 24 августа пресс-служба стадиона «Газпром арена», где должен был выступить рэпер, заявила, что не заключала договор на проведение концерта с организаторами, поэтому он не может быть проведен.

Заявитель потребовал от москвичей добровольного возврата средств, но этого не произошло. Тогда он обратился в суд. Помимо стоимости билетов, господин Шиповский требует выплатить ему неустойку за просрочку возврата, компенсацию морального вреда и штраф в размере 50% от присужденной суммы.

В середине сентября «Ъ-Черноземье» сообщал, что Центральный суд Воронежа принял первый в регионе иск к организатору концерта Канье Уэста в Санкт-Петербурге. В рамках него некий Евгений Рассказов добивается возврата 145,2 тыс. руб. за четыре билета. Предварительное заседание по делу запланировано на 9 октября.

Алина Морозова