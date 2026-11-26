Введенные в 2016 году пошлины на импорт труб с Украины продлят до 2031 года
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) предлагает продлить действие антидемпинговой меры в отношении бесшовных труб из нержавеющей стали, поставляемых c Украины, на пять лет, до 2031 года. Об этом говорится в докладе ЕЭК от 25 ноября по результатам повторного расследования, начатого в конце апреля. Как сказано в заключении, прекращение действия меры может привести к возобновлению демпингового импорта и нанести ущерб производителям ЕАЭС.
Антидемпинговая пошлина на украинские трубы из нержавеющей стали в размере от 4,32% до 18,96% в зависимости от производителя введена в феврале 2016 года, а в 2021 году продлена до 6 сентября 2026 года. Новое расследование инициировали в том числе структуры крупнейшего в России производителя стальных труб ТМК. В группе комментарий не предоставили.
Нержавеющие трубы используются в машиностроении, химический промышленности, нефтехимии, пищевом производстве, атомной энергетике и т. д. Как сказано в докладе ЕЭК, в 2023–2025 годах импорт нержавеющих труб с Украины в страны ЕАЭС, составлявший в 2014 году 5,4 тыс. тонн, сократился до единичных поставок и к концу 2025 года практически отсутствовал. Но, говорится в материалах, украинский экспорт в другие страны продолжается и занимает значительную долю в объеме производства.