Нержавеющие трубы используются в машиностроении, химический промышленности, нефтехимии, пищевом производстве, атомной энергетике и т. д. Как сказано в докладе ЕЭК, в 2023–2025 годах импорт нержавеющих труб с Украины в страны ЕАЭС, составлявший в 2014 году 5,4 тыс. тонн, сократился до единичных поставок и к концу 2025 года практически отсутствовал. Но, говорится в материалах, украинский экспорт в другие страны продолжается и занимает значительную долю в объеме производства.