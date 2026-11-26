НБА вложит €10 млрд в европейскую баскетбольную инфраструктуру
Национальная баскетбольная ассоциация (НБА), планирующая учредить новую европейскую лигу, выразила готовность привлечь не менее €10 млрд для строительства и модернизации арен в Европе. В НБА полагают, что это поможет реализовать потенциал существенно недооцененному баскетбольному рынку Старого Света.
Впрочем, говоря об амбициозных планах европейской экспансии НБА, не удается игнорировать одно обстоятельство. Дело в том, что собственно спортивный проект NBA Europe по-прежнему находится в зачаточной стадии.