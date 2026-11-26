Национальная баскетбольная ассоциация (НБА), планирующая учредить новую европейскую лигу, выразила готовность привлечь не менее €10 млрд для строительства и модернизации арен в Европе. В НБА полагают, что это поможет реализовать потенциал существенно недооцененному баскетбольному рынку Старого Света.